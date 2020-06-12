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عدن - ياسمين التهامي - عـــــــاجل وخطير: مسلحون يقتحمون منزل عبدربه بالعاصمة اليمنية .. والمفاجئة بما وجدوة داخل المنزل !

قال شهود عيان ان قوة أمنية داهمت قبل قليل، منزل المناضل الفقيد عبدربه سالم مدرم بمديرية المنصورة.

جديد اب برس

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وأفاد شهود العيان لمراسل #عدن الغد بأن قوة أمنية شاركت فيها قوات نسائية فرضت حصار على الشارع الممتد من جولة ظمران إلى جولة كالتكس قبل أن تقوم بكسر باب منزل الفقيد مدرم وتقتحم منزله وتعبث بمحتوياته بحجة البحث عن مطلوبين أمنيا.

ولم يؤكد شهود العيان فيما إذا كانت القوة الأمنية قد اعتقلت أحد في منزل المناضل الفقيد عبدربه سالم مدرم.

الجدير بالذكر أن المناضل الفقيد عبدربه مدرم كان قد فقد بصره في عملية فدائية وعاش طول عمره كفيف حتى انتقل إلى جوار ربه قبل سنوات، وقد قدمت أسرة مدرم أربعة شهداء من أبنائها.