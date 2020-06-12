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عدن - ياسمين التهامي - شرطة الرياض تتلقى بلاغ لمقيمين يقومون بأعمال رذيلة في الاستراحات وعند وصولهم ومعرفة جنسياتهم .. وقعت الكارثة المدوية التي صعقت رجال الشرطة !

ألقت شرطة الرياض القبض على وافدين بنجلاديشيين اتخذا استراحتين لأعمال الرذيلة بحي المناخ.

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على وافدين من الجنسية البنجلاديشية أعدّا استراحتين في حي المناخ جنوب الرياض لأعمال الرذيلة مع عاملات منزليات تمكنا من إغوائهن وتمكينهن من الهرب من أصحاب عملهن وإيوائهن. جديد اب برس Advertisements ​ كما تم ضبط 7 رجال من نفس الجنسية قدموا لذات الغرض، و8 نساء من جنسية آسيوية، و(‏جميعهم تتراوح أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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