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عدن - ياسمين التهامي - عـــاجل : قناة اليمن الفضائية : توضح حقيقة القرارات الصادرة بتعيين المفلحي رئيسا للوزراء ومصير البكري .. تفاصيل !

نفي مصدر في رئاسة الجمهورية صحة الابناء المتداولة عن صدور قرارات جمهورية بتعيين عبدالعزيز المفلحي رئيسا للوزراء ونايف البكري نائب لرئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وطالب المصدر الوسائل الاعلامية بتحري المصداقية فيما تنشره من أخبار منوها أن الخبر الذي تم اذاعته مفبرك وغير صحيح . جديد اب برس Advertisements ​ وخلال 24 ساعة الماضية انتشر فيديو في التواصل الاجتماعي نسب لقناة اليمن الفضائية بتغييرات جمهورية تضمنت تعيين عبدالعزيز المفلحي رئيس للوزراء، ونايف البكري نائب وزير الدفاع.

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