شكرا لبحثكم عن خبر فيديو: المتحوث عيسى العذري ينبش قصور ال عفاش بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أثار مقطع فيديو لناشط إعلامي مؤتمري متحوث ردود فعل واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يتجول في قصور أسرة الرئيس الراحل علي صالح عفاش بالعاصمة صنعاء .

وقام الناشط الإعلامي المؤتمري عيسى العذري ببث فيديو يستعرض من خلاله القصور الفخمة لنجل الرئيس السابق أحمد علي، وقصور طارق عفاش، وعمار عفاش، وقدم من خلالها حجم الثراء الواسع التي كانت تتمتع به عائلة عفاش .

ويعد الناشط الإعلامي المؤتمري عيسى العذري صديقا قديما لاسرة عفاش ومن اكبر المدافعين عنها خلال الفترة الماضية، الا انه تحول موقفه ليصبح من ألد أعدائها عقب ما تعرض له من تعذيب وحشي واعتقال قسري في المعتقلات السرية لطارق عفاش، في الساحل الغربي بمحافظة الحديدة اليمنية

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ولاقى الفيديو الذي بثه العذري تفاعلا كبيرا في وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن بلغت نسبة المشاهدة له في النصف الساعة الأولى 30 ألف مشاهد عقب بثه.