خبير كويتي يتوقع انحسار اقتصاد دول الخليج وهجرة مواطنيها صوب اليمن

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يزيد بن سلمان - شبوة - توقع خبير اقتصادي كويتي انحسار اقتصادات دول الخليج العربي وهجرة مواطنيها بشكل عكسي صوب اليمن للاستقرار فيها.

وقال الخبير الاقتصادي الكويتي فهد عبد الرشيد الحويطي ان السعودية ودول الخليجي ارتكبت خطأ فادح باعتمادها الكلي على عائدات النفط ولم تستفد من الطفرات العالية لاسعار النفط لتوجه تلك الاموال نحو صناعات قوية بل اعتمدت على الاسراف وانفاق تلك الاموال في سفاف الامور.

وأشار الحويطي في منشور على صفحته في "فيسبوك" إلى أن كل دول المجلس فشلت في الاستفادة من الثروات الطائلة لبناء قاعدة اقتصادية متينة تمكنها من التخلي او على الاقل عدم الاعتماد كليا على النفط وهو ما يجعل الكثيرين يؤكدون امكانية انقلاب الوضع راسا على عقب بمعنى ان السعودية ودول الخليج جميعا ستصبح امكانياتها المادية ضعيفة وليست لها مداخيل وليست دول زراعية يمكنها على الاقل من الاعتماد على نفسها بتغذية الشعوب من خلال المنتوجات الزراعية.

وأضاف: "ما يمكن ان نقوله ان الشعوب الخليجية والشعب السعودي قد يبدأ الهجرة العكسية من الخليج والسعودية الى اليمن للاستقرار هناك".

وأكد الحويطي أن جائحة كورونا وانخفاض اسعار النفط بشكل مخيف محليا وعالميا فضلاً عن ما قامت به اليابان مؤخرا سيجعل العالم ليس في حاجة ماسة الى النفط الخليجي، "وهو ما يعني الفقر والتحول من دول غنية الى دول فقيرة ليس فيها لا تصنيع ولا زراعة"، حسب قوله.