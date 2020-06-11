شكرا لبحثكم عن خبر فيديو: أكراد من اليمن يتضامنون مع اشقائهم ضد الاحتلال التركي والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت شخصيات كردية يمنية مقاطعة المنتجات التركية تضامنا مع أبناء شعبهم وخاصة مع ما يحصل في منطقة عفرين المحتلة من قبل الأتراك.

ونقلت قناة روناهي وهي قناة كردية ناطقة بالعربية استطلاع ميداني عبر خلال الاستطلاع عدد من الاكراد اليمنين عن غضبهم مما يقوم به الاحتلال التركي.

وقال اليمنيون الذي استطلعت آرائهم القناة أنهم اكراد اليمن في المهجر نعلن مقاطعة المنتجات التركية لما يحصل من جرائم وانتهاكات تمارسها تركيا ضد اخواننا الكرد وخصوصا في عفرين المحتلة.

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