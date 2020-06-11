شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان يوزع حقائب ايوائية للمتضررين من السيول في حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ،اليوم، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية ،45 حقيبة إيوائية للمتضررين من كارثة السيول في مخيم للنازحين بمديرية الريدة وقصيعر بمحافظة حضرموت.



وذكر المركز بان 270 نازحاً ومتضرراً استفادوا من الحقائب الايوائية .

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