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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ الحديدة يتفقد المكاتب الخدمية والامنية في مديرية حيس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
تفقد محافظ الحديدة الدكتور حسن طاهر، اليوم الخميس، المكاتب الخدمية و ادارة شرطة مديرية حيس.
واستمع المحافظ ومعه مدير شرطة المحافظة العميد نجيب ورق، من مدير المديرية مطهر القاضي، الى الاحتياجات الاساسية والصعوبات التي تواجه المديرية..مؤكدا حرص السلطة المحلية بذل كل الجهود من اجل توفير احتياجات المديرية، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
وطاف المحافظ باقسام المستشفى الريفي..مشيدا بما يقدمه الكادر الطبي للمواطنين، رغم الظروف الصعبة التي تعيشها المديرية بعد استهداف مليشيا الحوثي المراكز والمستشفيات الطبية .
كما تفقد طاهر المجمع الحكومي وادارة أمن المديرية واستمع من العقيد محمد كزيح مدير شرطة حيس الى سير العمل في عملية الترميم والتجديد لإدارة شرطة المديرية.
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