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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس وزراء الصحة العرب يكلف بإعداد خطة موحدة للوقاية من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
كلف مجلس وزراء الصحة العرب ،الیوم الخمیس، أمانته الفنیة بإعداد خطة موحدة للوقایة من انتشار جائحة فیروس كورونا المستجد بالتعاون مع الدول العربیة والمكتب الإقلیمي لمنظمة الصحة العالمیة وصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربیة.
واكد المجلس في ختام اجتماعه الذي عقد بتقنیة "الاتصل المرئي" برئاسة البحرین أھمیة إبراز الجھود العربیة المبذولة في مجال البحث العلمي من أجل التوصل لعلاج فعال لفیروس (كورونا) وتعزیز التواصل بین الدول العربیة الأعضاء وتبادل المعلومات والتنسیق المستمر في ھذا الشأن.
ودعا المجلس في بیان ختامي إلى تعزیز التعاون بین الدول العربیة الأعضاء من أجل توفیر الإمدادات الإغاثیة والمستحضرات والتجھیزات الطبیة وتقدیمھا للدول التي تحتاج إلیھا في أسرع وقت ممكن مؤكدا الاستمرار في اتخاذ الإجراءات والتدابیر الوقائیة لمجابھة ھذا الوباء والاستفادة من الخبرات الدولیة في ھذا الشأن.
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