شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلال يبحث مع وكيل وزارة الخارجية الكندي العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث سفير بلادنا لدى اوتاوا السفير جمال عبد الله السلال ،اليوم، مع وكيل وزارة الخارجية الكندي للشؤون الأوروبية والشرق الاوسط بيتر مجدوجل ، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في كافة المجالات، ,وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

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واستعرض السفير السلال ، جهود الحكومة اليمنية في مواجهة ومكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)..مشيرا إلى الطلب الذي قدمته الحكومة اليمنية عبر السفارة اليمنية في اوتاوا للخارجية الكندية حول حاجتها لمعدات الوقاية والحماية وأجهزة التنفس الاصطناعي وغيرها لمواجهة فيروس كورونا..مثمناً الدعم الكندي المقدم لبلادنا في المجال السياسي والإنساني.

من جهته، أكد المسؤول الكندي ،دعم بلاده للحكومة اليمنية واحلال السلام..مجدداً استمرار دعم الوضع الإنساني في اليمن.