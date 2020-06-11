شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يصدر أمرًا ملكياً بقتل تركى والداخلية تنفذ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفّذت الداخلية السعودية حكم القتل بحق تركي الجنسية في منطقة الجوف، بعد اتهامه بتهريب مواد المحظورة.

وقالت الداخلية في بيان، إن قوات الأمن ألقت القبض على المدعو توران أحمد تاشتان، تركي الجنسية، عند قيامه بتهريب كمية من حبوب المحظورة.

وأضافت أن التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وأشارت إلى أنه وبإحالته إلى المحكمة، صدر بحقه “صك شرعي” يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرا.

وأفاد البيان بأن الحكم أيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه.