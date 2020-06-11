برعاية الأحمرين .. الكشف عن اكبر عملية تهريب للبضائع في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب



كشفت مصادر إعلامية جنوبية عن قيام قيادات المرتزقة في منفذ الوديعة الحدودي بتهريب كميات كبيرة من السلع التجارية إلى اليمن، عبر المنفذ.

واشارت الى أن عشرات الشاحنات الكبيرة والمحملة بالبضائع، تمر يومياً عبر منفذ الوديعة إلى اليمن دون أن تدفع الرسوم الجمركية؛ مقابل رشوات يدفعها التجار لقيادات المرتزقة في منفذ الوديعة البري، الذي يعد المنفذ الوحيد الذي يربط اليمن بالمملكة السعودية.

وأفادت المصادر إلى أن عمليات التهرب الجمركية المعتادة لاتزال مستمرة، أيضاً، في المنفذ الحدودي ويقوم بها عبر موظفين ومسؤولين مدنيين في المنفذ، الذين يتقاضون رشوات من التجار مقابل جعلهم يدفعون رسوم جمركية على بضائعهم هي أقل بكثير من الرسوم المستحقة قانونياً.. لافتة الى ان عملية التهريب تتم عبر جزءًا من المنفذ المخصص للجانب العسكري لتسهيل عبور الدعم العسكري السعودي المقدم للمرتزقة، الا أن المسؤولين العسكريين على المنفذ سمحوا بعبور الكثير من الشحنات التجارية عبر هذا الجزء.

وأكدت المصادر أن تقارير استخباراتية اثبتت تورط كلا من هاشم الأحمر، وعلي محسن الأحمر، في استلام مبالغ مالية تصل الى المليارات كحصتهم من عملية التهريب والوقوف خلف عمليات التهريب الحاصلة للبضائع التجارية عبر المنفذ.