العميد سريع يؤكد استمرار العدوان ومرتزقته على التصعيد في مختلف الجبهات

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن قوى العدوان السعودي الأمريكي تواصل تصعيدها في مختلف الجبهات. وأوضح العميد سريع أن قوى العدوان شنت خلال الأسبوع المنصرم أكثر من 10 عمليات هجومية وتسلل توزعت على جبهات مأرب والجوف والساحل وصعدة. وأشار إلى أن غارات طيران العدوان بلغت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 205 غارة توزعت على محافظات مأرب والجوف وصنعاء وصعدة وحجة والحدود. وبين العميد سريع أن إجمالي غارات العدوان وعملياته العدائية منذ تاريخ 9 أبريل 2020م حتى اليوم أكثر من 145 عملية هجومية وتسلل وأكثر من ألفين و41 غارة.

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