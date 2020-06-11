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عدن - ياسمين التهامي - الخميس ، ١١ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٣٠ مساءً (الخليج 365_متابعات)

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن قرار جديد بشأن صلاة الجمعة في المساجد في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وبحسب وسائل إعلام سعودية قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تقديم فتح الجوامع لإقامه صلاة الجمعة بجميع مناطق المملكة قبل دخول وقت صلاة الجمعة بأربعين دقيقة اعتبارًا من يوم الغد وحتى إشعار آخر تفادياً للتزاحم، ضمن البروتكولات التي أقرتها الجهات ذات الاختصاص.

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عاااجل وهام// ”السعودية“ تعلن عن ”قرار جديد“ ومهم بشأن المساجد وصلاة الجمعة وتفشي فيروس “كورونا”

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جاء ذلك في تعميم أصدرته الوزارة، اليوم، لجميع فروعها في مناطق المملكة باعتماد تقديم فتح الجوامع بأربعين دقيقة بدءًا من يوم غد، الجمعة، وحتى إشعار آخر، إلحاقًا للتعاميم السابقة التي أقرتها ضمن البروتوكولات المتعلقة بفتح المساجد والجوامع والترتيبات اللازمة لذلك، في إطار جهودها لحماية المصلين والمحافظة على صحتهم وسلامتهم.

وأعلنت السعودية إعادة فتح المساجد قبل أسبوع تقريبًا، وأدى المصلون الصلوات في أكثر من 90 ألف مسجد وجامع في مختلف مناطق السعودية، بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض.

والثلاثاء ،الماضي أعلن عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إغلاق 71 مسجدًا في البلاد بسبب عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

أعلنت وزارة الصحة، السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 3733 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد ليصبح الإجمالي 116021 حالة .

وأكدت الوزارة تسجيل 2056 حالة تعافي ليرتفع إجمالي المتعافين لـ 80019 حالة وتمّ الإعلان عن 38 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 857 حالة .