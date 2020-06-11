شكرا لمتابعة خبر عن المجلس الانتقالي : على وشك السقوط في 4 مديريات دفعة واحدة بسبب خطوة غير محسوبة في ابين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يواجه المجلس الانتقالي عقبة أخرى قد تتسبب بخسارته لمديريات ردفان الأربع، على خلفية تعيينه مأموراً آخر في الحبيلين، بعد أيام من تعيين المحافظ التركي مديراً للمديرية.

وأصدر أحمد سعيد بن بريك، القائم بأعمال رئيس الانتقالي، قراراً بتعيين منير فضل عبدالله علي، مديراً عاماً للحبيلين بمحافظة لحج، رداً على تعيين المحافظ أحمد عبدالله التركي مشعل الداعري مأموراً للمديرية نفسها.

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ولاقت خطوة الانتقالي سخطاً واسعاً لدى سكان مديريات ردفان الأربع، الذين دعوا المجلس إلى مراجعة قراراته وعدم تحويل المنطقة إلى بؤرة لصراع آخر، قد يؤدي إلى خسارته للبوابة الشمالية للعاصمة المؤقتة، كما سبق وخسر باب المندب، البوابة الغربية بعد مواجهات مع قبائل الصبيحة.

وكان تعيين التركي للقيادي الكشفي مشعل الداعري قد أثار غضب أنصار الانتقالي؛ كون المأمور الجديد من منتسبي حزب المؤتمر الشعبي العام، وسبق أن نظم سلسلة من الفعاليات الكشفية لتجسيد الوحدة اليمنية إبان حقبة النظام السابق.