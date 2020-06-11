شكرا لمتابعة خبر عن رئيس المجلس الانتقالي .. يدعو الى تشكيل حكومة وحدة وطنية بشكل عاجل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الخميس إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية مناصفة مع الشرعية بموجب اتفاق الرياض وبشكل عاجل.

جاء ذلك على لسان رئيس المجلس عيدروس الزبيدي خلال لقائه في الرياض مسؤولين من بعثة جمهورية ألمانيا الاتحادية، في مقدمتهم نائب السفير السيد يان كروسر، بحسب مانقله الموقع الالكتروني للمجلس.

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ووفقا للزبيدي "تتولى الحكومة مهام معالجة الملفات التي تمس حياة المواطنين، وكذلك متابعة تنفيذ أية اتفاقات أخرى".

وثمن الزُبيدي جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة الرامية لإحلال السلام، مؤكدا ضرورة القبول بمبدأ الشراكة، وأن محاولة الشرعية التهرب من هذا المبدأ لن يفيد نفعاً.

وأشار إلى استعداد المجلس للدفع بعملية السلام الشاملة التي ترعاها الأمم المتحدة، مشيراً إلى استحالة وجود حل بدون تمثيل حقيقي وكامل للجنوب على طاولة للمفاوضات.

من جانبه، أكد يان كروسر إلى دعم بلاده للجهود الإنسانية، ودعمها لاتفاق الرياض، وضرورة إيجاد حل عاجل لكافة الملفات العالقة.