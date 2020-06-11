شكرا لمتابعة خبر عن مصادر : تؤكد مقتل اللواء الرزامي"ومرافقيه بغارة جوية في محافظة الجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت مصادر محلية ان قيادي حوثي لقي مصارعة اليوم الخميس بغارة جوية مع عدد من مرافقيه بمحافظة الجوف.

وحسب المصادر ان القيادي الحوثي اللواء يحيى عبدالله الرزامي لقي مصرعه مع العشرات من مرافقيه بغارة جوية في الجوف.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

بالفيديو : هند القحطاني ترقص هي وبناتها على التيك توك

الكشف عن الحالة الصحية لرجاء الجداوي بعد حقنها بدم المتعافين من كورونا

مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

Advertisements

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

ويعد الرزامي الذي منحته جماعة الحوثي رتبة لواء دون مسوغ قانوني من المقربين الى زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي وقبله شقيقه الصريع حسين.