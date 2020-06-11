شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : الانتقالي يرحب بوساطة قبلية لوقف اطلاق النار وانتشال الجثث من محافظة ابين (صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن المتحدث الرسمي بأسم قوات الانتقالي ترحيب المجلس لوساطة قبلية بقيادة الشيخ علي المرقشي، بوقف اطلاق النار حتي انتشال الجثث الذي سقطت خلال المعارك اليوم الخميس في منطقة الشيخ سالم.

وكانت مصادر محلية قد كشفت عن سقوط ما يقارب 100 قتيل من الطرفين.

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وفي وقت سابق اكدت مصادر محلية عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من قوات الانتقالي في معارك الجيش في منطقة الشيخ سالم عقب تنفيذ الجيش خطة محكمة تكبدت فيها عناصر الانتقالي خسائر فادحة.

وحسب المصادر ان قوات الجيش نفذت انسحاب مفاجئ من الخطوط الامامية في منطقة الشيخ سالم مما دفع قوات الانتقالي الى التوغل في ارض مفتوحة بينما نفذ الجيش عملية التفاف انتهت بمجزرة كبرى لعناصر الانتقالي سقط عشرات القتلى والجرحى من القوات المهاجمة.

وحتي اللحظة لم يصدر الجيش الوطني اي ببيان رسمي يكشف به موقفه من الوساطة المزعومة وكشف تطورات المعركة في ابين.