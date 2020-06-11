شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة السعودية تصدر بيان لحالات كورونا في عدد من مدنها اليوم الخميس 11 6 2020 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وزارة الصحة السعودية تصدر بيان لحالات كورونا في عدد من مدنها اليوم الخميس 11 6 2020

اعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس 11-6-2020، عن تسجيل 3733 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد سجلت يوم امس. وجاء في التقرير اليومي لوزارة الصحة ان عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا 3733 حالة، ليرتفع اجمالي الحالات في المملكة الى 116021 حالة، بينها 1738 حالة حرجة. جديد اب برس Advertisements ​ وقال متحدث الصحة انه تم تسجيل 38 حالات وفاة لمواطنين ومقيمين، ليصل.. اجمالي حالات الوفاة الى 857 حالة. وفي المقابل اضاف المتحدث انه تم تسجيل 2065 تعافي اليوم من الفيروس المستجد ليصل مجمل الحالات التي تشافت من كورونا إلى 80,019 حالة. مدن المملكة الأكثر تسجيلا للإصابات الجديدة بفيروس كورونا: الرياض: 1431 جدة: 294 مكة: 293 الدمام: 214 الهفوف: 206 الخبر: 100 بريدة:78 الطائف:77 المدينة: 74 المبرز: 52

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة السعودية تصدر بيان لحالات كورونا في عدد من مدنها اليوم الخميس 11 6 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.