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وزارة الصحة السعودية تصدر بيان لحالات كورونا في عدد من مدنها اليوم الخميس 11 6 2020

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عدن - ياسمين التهامي - وزارة الصحة السعودية تصدر بيان لحالات كورونا في عدد من مدنها اليوم الخميس 11 6 2020

اعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس 11-6-2020، عن تسجيل 3733 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد سجلت يوم امس.

وجاء في التقرير اليومي لوزارة الصحة ان عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا 3733 حالة، ليرتفع اجمالي الحالات في المملكة الى 116021 حالة، بينها 1738 حالة حرجة.

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وقال متحدث الصحة انه تم تسجيل 38 حالات وفاة لمواطنين ومقيمين، ليصل.. اجمالي حالات الوفاة الى 857 حالة.

وفي المقابل اضاف المتحدث انه تم تسجيل 2065 تعافي اليوم من الفيروس المستجد ليصل مجمل الحالات التي تشافت من كورونا إلى 80,019 حالة.

مدن المملكة الأكثر تسجيلا للإصابات الجديدة بفيروس كورونا:

 

الرياض: 1431

جدة: 294

مكة: 293

الدمام: 214

الهفوف: 206

الخبر: 100

بريدة:78

الطائف:77

المدينة: 74

المبرز: 52

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