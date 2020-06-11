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عدن - ياسمين التهامي - عــاجل : محافظة مأرب تتعرض للهجوم السريع والمباغت بالصواريخ البالستية من قبل طائرات التحالف وقوات الحوثي .. تفاصيل طارئة !

قالت مصادر عسكرية في مدينة مأرب إن انفجار عنيفا دوى خلال الساعات الماضية في معسكر ماس، التابع لقوات الشرعية.

واوضحت المصادر أن يكون الانفجار قد نتج عن استهداف بصواريخ باليستية أو طائرات مسيرة نفذته صنعاء، لغرفة عمليات التحالف.

جديد اب برس

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ورجح مراقبون أنه قد يكون وراء استهداف الحوثيين للقوات السعودية المتواجدة في معسكر ماس، قوات الإصلاح، من خلال تزويدها لهم بمعلومات عن مكان تواجد عناصر القوات السعودية، وذلك رداً على غارة الطيران السعودي التي استهدفت صباح الأمس مسلحي الاصلاح في منطقة الفج بنجد العتق.

وكشفت مصادر معلوماتية عن مقتل العميد عبد الله السهيان أثناء تواجده مساء أمس الاربعاء في معسكر ماس بمحافظة مأرب اثر صاروخ بالستي اطلقته قوات صنعاء استهدف المعسكر نتج عنه وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف القوات السعودية والفصائل المسلحة الموالية لها.

على السياق ذاته قال ناشطون في مأرب إن مروحيات هبطت عقب الإنفجار في المعسكر، ويعتقد أنها لإجلاء القتلى والجرحى.