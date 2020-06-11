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عدن - ياسمين التهامي - شاهد السبب الرئيسي في تجديد الاشتباكات بين قبائل وابناء شبوة والقوات التابعة للاصلاح .. تفاصيل !

تجددت الاشتباكات في مديرية جردان محافظة شبوة بين أبناء المديرية والقوات الخاصة التابعة للإصلاح، بعد محاولة مجموعة من القوات الخاصة تسلق أحد القرون المطلة على السوق.



وتركزت الاشتباكات في السوق، وبالقرب من مركز الشرطة القديم، ومبنى المجلس المحلي للمديرية.

وداهمت القوات الخاصة المديرية عند حوالي التاسعة صباح الخميس المديرية إثر إعلان عدة مكونات مجتمعية، وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي في المديرية لاجتماع عام لأبناء مديرية جردان، والمديريات الشرقية بشكل عام، لمناقشة الانتهاكات التي تمارسها القوات الخاصة بحق أبناء محافظة شبوة، والزج بالأطفال في الحروب العبثية في محافظة أبين.

وتمركزت القوات الغازية في سوق جردان، وبالقرب من القرون المطلة على السوق، ومداخل وادي جردان، ثم انسحبت إلى المجمع الحكومي، وماتزال مرابطة فيه.

وخلال دخولها إلى سوق المديرية، اشتبكت مع عدد من أبناء المديرية، أدى إلى استشهاد شاب، وإصابة اخر من أبناء قبيلة آل ضباب، كما قتل جندي، وأصيب آخر وتم نقلهم إلى مدينة عتق.

وتوافد أبناء قبيلة آل ضباب وعدد من أبناء مديرية جردان إلى منطقة شق بن ضباب، وقطعوا الطريق العام الذي يربط جردان، بمدينة عتق.

جديد اب برس

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