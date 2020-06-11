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عدن - ياسمين التهامي - اخر المستجدات من مدينة شقرة : تشهد الان هروب جماعي لقوات الاصلاح .. تفاصيل طارئة !

قالت مصادر ميدانية أن القوات الجنوبية دكت صباح اليوم معاقل قوات الاصلاح المدعومة من تركيا في منطقة قرن الكلاسي الواقعة على مقربة من مدينة شقرة الساحلية في محافظة ابين.



وأضافت المصادر أن القوات الجنوبية نفذت هجوماً واسعاً وعنيفا على مواقع الاصلاح بالقرب من الكلاسي ووادي سلى أسفر عن وقوع العديد من القتلى والأسرى والجرحى في صفوف قوات الاصلاح.

وأكدت المصادر سيطرة القوات الجنوبية على وادي سلى بشكل كامل وتضييقها الخناق على قوات حزب الاصلاح في محيط قرن الكلاسي.

وقال سكان في مدينتي شقرة والعين ان قوات كبيرة انسحبت من شقرة باتجاة محافظة شبوة بعد هجوم القوات الجنوبية على مواقعها بالكلاسي.

وياتي هذا الهجوم بعد تمهيد مدفعي للقوات الجنوبية فجر اليوم استهدف مواقع حزب الاصلاح اليمني

جديد اب برس

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