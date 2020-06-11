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عدن - ياسمين التهامي - شاهد كيف صار وضع الاهالي بعدما التهم النمر العملاق .. عدد من البشر !

قال مسؤولون هنود: إن نمراً قتل ثلاثة أشخاص سيُمضي بقية حياته في الأسر، بعدما رأوا أنه "خطير جداً" ليبقى طليقاً. ويشتبه في أن الحيوان الذكر، البالغ خمس سنوات، هاجم قطعان ماشية أيضاً.

وانتقل هذا النمر من ولاية ماهاراشترا في غرب البلاد إلى منطقة بيتول في ولاية ماديا براديش في الوسط قاطعاً مسافة تزيد على 500 كيلومتر. وقال مسؤول الحياة البرية س.ك. ماندال في الولاية لوكالة "فرانس برس": "أعطيناه فرصاً عدة للعودة إلى البرية، إلا أنه كان يعود للاقتراب من مناطق مأهولة". وأوضح: "الخيار الوحيد المتبقي هو وضعه في الأسر؛ لضمان سلامة النمر والبشر". ولقبت وسائل إعلام محلية الحيوان بأنه "النمر الجوال"، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس". وألقي القبض على النمر للمرة الأولى في ديسمبر بعد رحلته الطويلة، وأبقي في الأسر مدة شهرين. وجهز النمر بطوق إلكتروني لتعقّب تحركاته، وراح يُنقل بين محمية للنمور ومتنزه وطني. لكن المسؤولين قالوا إنه غالباً ما كان يبتعد للصيد قرب مناطق سكنية، مهاجماً المواشي، ومعرضاً البشر للخطر. وخدر النمر، السبت، ونُقل إلى حديقة حيوانات في بوبال عاصمة ماديا براديش. وأوضح المسؤولون أن قرار إلقاء القبض عليه اتخذ قبل أشهر عدة، لكن التنفيذ تأخر بسبب فيروس كورونا المستجد. وزاد توسع الإنسان على حساب مواطن النمور الطبيعية في العقود الأخيرة في هذا البلد البالغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة، مما أدى إلى مواجهات فتاكة مع الحيوانات. وقضى نحو 225 شخصاً في هجمات نمور وفقاً للأرقام الحكومية. وتضم الهند نحو 70 في المائة من نمور العالم. وقالت الحكومة العام الماضي إن عدد النمور ارتفع إلى 2967 ، من أدنى مستوى له .

جديد اب برس

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