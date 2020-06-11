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عدن - ياسمين التهامي - بن بريك يعلق على مقطع فيديو "هوما عابدين" و مخطط تغيير الشرق الاوسط والسعودية .. تفاصيل !

علق نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي "هاني بن بريك" على مقطع فيديو وثائقي عن "هوما عابدين" والتي درست في السعودية، ووصفها بأنها تقوم مخطط تغيير الشرق الأوسط في عهد أوباما ومن قلب السعودية. حيث قال: هوما عابدين الابتدائي والمتوسط والثانوي في جدة ووالدها في رابطة العالم الإسلامي وأمها في جامعة من أكبر جامعات السعودية حتى الآن. وتصل إلى البيت الأبيض وتقود مخطط تغيير الشرق الأوسط في عهد أوباما ومنه قلب السعودية تغريدة كرمان قبل ساعات، بكل ثقة مبشرة بأكبر ثوراتهم في نجد والحجاز وحتى يكون الاختراق مضمون أفتوا لهوما عابدين بالزواج من يهودي، وأنا على ثقة بأن الحكومة الإسرائيلية مخترقة من الإخونج وهم من يقف ضد قيام دولة فلسطينية مستقلة بناء على المبادرة العربية المجمع عليها عربيا القائمة على حل الدولتين . فبقاء الصراع العربي الإسرائيلي أعظم استثمار للإخونج. جديد اب برس Advertisements ​

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