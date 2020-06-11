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عدن - ياسمين التهامي - الخميس 11-06-2020? - آخر تحديث الخميس 11-6-2020? تعرف على توصيات مهمة جدآ لحماية نفسك واسرتك من فيروس كورونا بإذن الله ! تجنب الآخرين والاتصال عند مخالطة حالة او ظهور اعراض (كحة - حرارة - ضيق في التنفس). تجنب لمس العينين والأنف والقم قبل عسل اليدين. الالتزام بآداب السعال والعطاس بتغطية الفم والأنف بالمنديل والتخلص منه مباشرة - بباطن المرفق ومن ثم غسل اليدين. لبس الكمامة القماشية. ترك مسافة أمنة بينك والىخرين لا تقل عن 2 متر. الحرص على نظافة اليدين. الابتعاد عن التجمعات. عدم المصافحة والعناق. عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الغير. جديد اب برس Advertisements ​

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