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عدن - ياسمين التهامي - عشرات القتلى والجرحى من ضباط وافراد في معسكر ماس الاستراتيجي .. بعد انقلاب التحالف على الجيش الوطني .. تفاصيل طارئة !

سقط عشرات القتلى والجرحى من أفراد القوات الحكومية، اليوم الخميس، بغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي يعتقد أنها خاطئة استهدفت معسكراً ومواقع للقوات الحكومية في محافظة مأرب. جديد اب برس Advertisements ​ وقالت مصادر متطابقة إن الغارات الجوية استهدفت فجر اليوم، عن طريق الخطأ معسكر ماس الاستراتيجي، بمنطقة الجدعان، الواقع في الشمال الغربي من المحافظة.

وأفادت المصادر، أن من بين ضحايا الغارات على معسكر ماس عدد كبير من الضباط.

وحتى اللحظة، لم يصدر أي توضيح حول الحادثة من القوات الحكومية أو قوات التحالف العربي، المساندة لها ضد المليشيا الحوثية.

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