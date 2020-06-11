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عدن - ياسمين التهامي - موازين المعركة تنقلب رأسآ على عقب بعد وصول تعزيزات كبيرة في محافظة أبين .. شاهد من المسيطر !

اكدت مصادر محلية عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من قوات الانتقالي في معارك الجيش في منطقة الشيخ سالم عقب تنفيذ الجيش خطة محكمة تكبدت فيها عناصر الانتقالي خسائر فادحة. وحسب المصادر ان قوات الجيش نفذت انسحاب مفاجئ من الخطوط الامامية في منطقة الشيخ سالم مما دفع قوات الانتقالي الى التوغل في ارض مفتوحة بينما نفذ الجيش عملية التفاف انتهت بمجزرة كبرى لعناصر الانتقالي سقط عشرات القتلى والجرحى من القوات المهاجمة. جديد اب برس Advertisements ​

الى ذلك نشرت عناصر من الجيش الوطني مقطع فيديو يظهر فيه التعزيزات العسكرية للجيش الوطني لحظة وصولها أبين لدعم معركة الجيش مع مسلحوا الانتقالي. وكانت مصادر تحدثت عن 29 آلية عسكرية على متنها جنود وصلت أبين كتعزيز للجيش المرابط هناك. وقالت مصادر محلية ان اركان حرب اللواء 101 في الجوف، العقيد الركن عبدالله الحوتري المرقشي، وصل إلى محافظة أبين، جنوبي شرق البلاد، لقيادة معركة تحرير مدينة زنجبار، من سيطرة الانتقالي. وحسب المصادر، ان العقيد المرقشي، وصل إلى أبين لقيادة المعركة وإنهاء تمرد قوات الانتقالي، موضحًا ان المرقشي يعد ابن الأرض وله شعبية كبيرة في المنطقة. وكان اركان حرب اللواء 101 في الجوف، قد تحدث قبل أيام من معسكر وجبل يسود بعد تحريره، وتعرض لاحد عشر إصابة ضد الحوثي وأخوه استشهد. وفي وقت سابق أفشلت قوات الجيش ثاني محاولة تقدم فاشلة لعناصر الانتقالي، صوب منطقة وادي سلا، انتهت بمصرع 40 من. قوات الانتقالي، واسر اكثر من 90 عنصرًا. وغنمت قوات الجيش 3 دبابات و6 اطقم ومدفعين خلال المواجهات، فيما تحاصر وحدات من الجيش كتيبة من الانتقالي في الدرجاج بكامل عتادها.

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