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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو: شاهد اخر التطورات .. للجيش بعد سيطرتة على مخزن أسلحة بالكامل في أبين .. التابعة لقوات المجلس الانتقالي !

تداول ناشطون، اليوم الخميس، فيديو يوضح سيطرة الجيش الوطني على مخزن كامل من الأسلحة المتوسطة والخفيفة والصورايخ الحرارية التابعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين.

ووفقا لمتابعة (أحداث نت)، قال الناشطون بأن الفيديو يوضح سيطرة الجيش الوطني قبل أسبوع على جبل خنفر بأبين واغتنام الحراري والكثير من الأسلحة التي كانت بحوزة ميليشيات الإنتقالي.



يأتي ذلك بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى من قوات الانتقالي في معارك منطقة الشيخ سالم بمحافظة أبين عقب تنفيذ الجيش خطة محكمة تكبدت فيها عناصر الانتقالي خسائر فادحة.

جديد اب برس

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وحسب المصادر، فقد نفذت قوات الجيش انسحاب مفاجئ من الخطوط الامامية في منطقة الشيخ سالم مما دفع قوات الانتقالي الى التوغل في أرض مفتوحة بينما نفذ الجيش عملية التفاف انتهت بمجزرة كبرى لعناصر الانتقالي سقط فيها عشرات القتلى والجرحى من القوات المهاجمة.