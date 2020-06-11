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عدن - ياسمين التهامي - من جميع الجنسيات : تعرف على الدولة العربية التي تكفلت ب أسر المتوفين بفيروس كورونا !

تستمر الامارات العربية في تقديم جميع خدماتها لجميع الشعب الاماراتي والمقيمين من دول اجنبية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت دولة الامارات العربية المتحدة، اليوم .. كفالة ورعاية كافة أسر المتوفين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” من جميع الجنسيات في الدولة.

جديد اب برس Advertisements ​ هذ وقد نشر حساب “الحكومة الاماراتية” على “تويتر” أنه “بتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الهلال الأحمر الإماراتي يعلن كفالة ورعاية كافة أسر المتوفين بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من جميع الجنسيات في الدولة، وذلك ضمن مبادرة “أنتم بين أهلكم”. وفي سياق متصل كانت، الصحة الإماراتية أعلنت إجراء أكثر من 25 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع، والكشف عن 460 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة و بذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 5825 حالة. يذكر أن عدد الأشخاص المتوفين بكورونا في الامارات بلغ 35 حالة، بعد إعلان وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، وفاة شخصين يحملان الجنسية الآسيوية في الدولة.

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