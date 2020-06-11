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عدن - ياسمين التهامي - الجوازات تعلن عن مكرمة اعفاء جميع المخالفين لقانون الاقامة من كافة الغرامات المترتبة عليهم !

في اكرامية جديدة من المديرية العامة للجوازات الاماراتية لجميع المخالفين لقانون الاقامة, فقد أعلن العميد خميس الكعبي، المتحدث الرسمي من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية خلال الإحاطة خلال الاحاطة الاعلامية اليوم، عن مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” إعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من كافة الغرامات المترتبة عليهم

جديد اب برس

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وكشف ان مجلس الوزراء أصدر قراراً بإعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من كافة الغرامات المترتبة عليهم متى ما وقعت المخالفة قبل الأول من مارس لهذا العام سواء كانوا من حملة أذونات وتأشيرات الدخول أو كانوا من فئة المقيمين متى بادروا إلى مغادرة الدولة خلال فترة المهلة الممنوحة والممتدة إعتبارا من الثامن عشر من شهر مايو الجاري ولمدة ثلاثة أشهر علماً بأن المكرمة تتضمن الإعفاء من كافة الغرامات المترتبة على المستفيد منها سواء تلك المرتبطة ببطاقة الهوية أو تصاريح العمل المنتهية .

فيما اكد الكعبي أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” والتي تضمنها قرار مجلس الوزراء الموقر لن تحول دون عودة المستفيد منها إلى الدولة متى إستوفى الشروط اللازمة لذلك إذ أن الإستفادة من مهلة المغادرة لن تأتي مقرونة بأي إجراء إداري متعلق بحرمان الشخص المستفيد من المهلة من دخول الدولة مستقبلا .

وأفاد الكعبي بأن الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية ستعلن عن تفاصيل كافة الإجراءات وقنوات تقديم طلبات الإستفادة من المهلة المقررة خلال الفترة القادمة، فيما تحث الهيئة الإتحادية كافة الفئات المشمولة بالمكرمة إلى أهمية التقدم للإستفادة من فترة المهلة الممنوحة حتى لا يخضعوا بعد الأجل المحدد إلى الاحكام النافذة لقانون دخول وإقامة الأجانب وما قد يترتب عليه حرمانهم من دخول الدولة مستقبلا .

كما ثمن الكعبي إستجابة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الهيئة وللدعوة التي أطلقتها خلال الفترة الماضية لإستخدام منصة خدماتها الذكية لإنجاز معاملات الجمهور والتي بلغت منذ إطلاق المبادرة ما يفوق المليون ونصف المليون معاملة، كما حث أفراد المجتمع على الإستمرار في إعتماد منصة الخدمات الذكية كقناة رئيسية في إنجاز معاملاتهم.