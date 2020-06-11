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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..بن بريك يرتكب خطأ فادح ويثير غضب ابناء هذه المنطقة الجنوبية الهامة لكنه يدفع الثمن عاليا ويخسر البوابوابة الشمالية للعاصمة المؤقتة عدن

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