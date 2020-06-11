شكرا لمتابعة خبر عن عاجل..مسؤول أمريكي رفيع يباغت الجميع ويتهم السعودية بالتخلي عن الرئيس هادي والغاء الشرعية ويكشف الاهداف الحقيقية للسعودية والامارات في اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..مسؤول أمريكي رفيع يباغت الجميع ويتهم السعودية بالتخلي عن الرئيس هادي والغاء الشرعية ويكشف الاهداف الحقيقية للسعودية والامارات في اليمن

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