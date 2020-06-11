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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: معين معين عبد الملك يتهم وزير بارز في الشرعية بالخيانة ويوقف كل مستحقاته..شاهد بالصورة كيف كانت ردة فعل الوزير ( صورة )



قال مصدر مطلع ان وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، طالب رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، بصرف مستحقات وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية في الخارج، الا ان رئيس الوزراء تجاهل المطالب لاكثر من مرة رغم انه يوجه بصرف مستحقات وزارت اخري اكثر اعمالها معطلة ومعلقة خلال هذه الفترة . واكد المصدر أن مساعي مريبة يقودها الدكتور معين عبدالملك، وفرض عقاب جماعي على منتسبي وزارة الخارجية بقطع مخصص الوزارة المالية، من تعطيل الجهود الدبلوماسية التي تعتبر في هذه الايام الاكثر نشاطا وتحركا لفضح انتهاكات المليشيات الحوثية في المحافل الدولية واللقاءات الدبلوماسية. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: فيروس كورونا القاتل يسبب كارثة ونكبة كبيرة لعائلية إماراتية..وعندما ارادوا دفن الام وقعت المفاجئة التي لم تخطر على بال احد وضاعفت احزان العائلة المنكوبة عاجل ..السلطات السعودية تزف خبر سعيد اثلج صدور كل ابناء العالم العربي والاسلامي بشأن هه القضية التي تهم كل مسلم على وجه الارض ضابطة بريطانية توجه اتهام خطير لشاب مسلم..وعند التحقيق كانت المفاجئة التي ادهشت الضباط البريطانيين واثارت غضب كل المسلمين خبيرة مكياج تضع مذيع قناة الحرة الأمريكية في موقف محرج على الهواء (شاهد بالفيديو) ماذا حصل؟ عاجل..مسؤول أمريكي رفيع يباغت الجميع ويتهم السعودية بالتخلي عن الرئيس هادي والغاء الشرعية ويكشف الاهداف الحقيقية للسعودية والامارات في اليمن عاجل: معين معين عبد الملك يتهم وزير بارز في الشرعية بالخيانة ويوقف كل مستحقاته..شاهد بالصورة كيف كانت ردة فعل الوزير ( صورة ) عشرات القتلى والجرحى في غارات لطيران التحالف استهدفت معسكرا ومواقع لقوات الشرعية ومن بين الضحايا قادة وضباط (تفاصيل) Advertisements عاجل: القائد الجنوبي الشهير ثابت جواس يصل الى جبهة ابين المشتعلة بالحرب بين الانتقالي والشرعية ويعلن رسيما تأييده لهذا الطرف عاجل: ليس الميسري ولا الجبواني...معين عبد الملك يتهم هذا الوزير البارز بالخيانة ويقف كل مستحقاته..شاهد بالصورة كيف كانت ردة فعل الوزير ( صورة ) عاجل: القائد الجنوبي الشهير ثابت جواس يصل الى جبهة ابين المشتعلة بالحرب بين الانتقالي والشرعية ويعلن رسيما تأييده لهذا الطرف

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