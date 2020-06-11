شاهد بالصور.. البنك المركزي يغلق محلات الصرافة بعدن لمنع التلاعب باسعار العملات

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يزيد بن سلمان - شبوة - تواصلت الاربعاء ولليوم الثاني على التوالي، الحملة الواسعة على شركات ومنشآت الصرافة العاملة في عدن من قبل البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع نيابة الأموال العامة.

وتأتي هذه الحملة ضد المتلاعبين بالمضاربة بأسعار الصرف، والمتسببين في تدهور قيمة العملة المحلية (الريال اليمني) مقابل العملات الأجنبية.

وقد أسفرت الحملة لليوم الثاني عن ضبط بعض التجاوزات والمخالفات التي اتخذت ضدها الإجراءات القانونية الصارمة والتي اغلقت على ضوءها بعض المحلات المخالفة بأوامر من نيابة الأموال العامة.

وقد شدد بيان صادر عن البنك في مقره الرئيسي بعدن، عن إلزام جميع منشآت وشركات الصرافة بسعر صرف محدد والمتفق عليه من جمعية الصرافين، على أن يتم النزول التدريجي لسعر الصرف خلال الايام القادمة.

ونوه إلى أن البنك المركزي سيستمر في حملته لتشمل جميع المحافظات، وسيتخذ إجراءات قانونية صارمة تجاه المخالفين بما فيها سحب الترخيص والإحالة للقضاء.

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