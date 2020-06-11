شكرا لبحثكم عن خبر اصابة طبيبة يمنية شهيرة بفيروس كورونا "الاسم والصورة" والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أصيبت استشارية أمراض النساء والولادة الدكتورة زبيدة أحمد العمري، إحدى أشهر اطباء الأمراض النسائية والتوليد في اليمن، بفيروس كورونا، أثناء أداء عملها الإنساني.

وتعاني العمري منذ 10 أيام ظروفا صحية صعبة وحالة حرجة، وذلك أثناء عملها في إنقاذ الآخرين من المرض.

وتعرف الدكتورة العمري بتفانيها الكبير في العمل ولها مواقف إنسانية كثيرة في عملها وظلت تقدم خدماتها الطبية رغم مخاطر انتشار وباء كورونا وذلك انطلاقاً من حرصها على خدمة الناس والمجتمع صحياً.

وتعمل الدكتورة زبيدة العمري استشارية النساء والولادة في مستشفى السبعين الحكومي في العاصمة صنعاء، كما تعتبر من أبرز أطباء مستشفى سيبلاس التابع للقطاع الخاص.

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