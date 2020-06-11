شكرا لبحثكم عن خبر عدن.. الهيئة العليا للأدوية تحذر من استخدام 3 أصناف من الادوية والمستحضرات والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - حذرت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالعاصمة المؤقتة عدن من خطورة استخدام كبسولات "سوبر سليم جرين لين بودي" بسبب احتواءه على مادة دوائية غير معلن عنها وهي مادة السيبوترامين التي تم سحبها من الاسواق في اكتوبر 2010م لتسببها في مشاكل قلبية وسكتات دماغية.



كما حذرت الهيئة في تعميم اطلعت عليه وكالة الانباء اليمنية (سبأ) من خطورة استخدام كبسولات "جولدن ماكس بنك" بسبب احتوائها على مادة سيلانافيل والتي تسبب في انخفاض ضغط الدم قد يصل الى مستوى يشكل خطرا على المصابين بأمراض القلب والسكري وارتفاع نسبة الدهون.



وفي تعميم ثالث حذرت الهيئة من استخدامات "سوبر هاند سينتيزر جل" والمصنع في البحرين لصالح مصنع المملكة للمنظفات وذلك بسبب احتواءه على مادة داي ايثنتول امين الكيميائية الخطيرة والتي تعتبر مهيج للجلد ولها اثار جانبية عند امتصاصها عبر الجلد.



تعميمات هيئة الادوية تضمنت التوصية بعدم استخدام المنتجات وسحبها من الاسواق ان وجدت ومنع استيرادها.