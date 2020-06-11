ابرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الخميس الموافق 11 يونيو 2020 وهي كالتالي :

خبير عسكري لــ"الخليج 365":دور مارتن غريفيث سلبي جدا. وهذه متطلبات لحل الأزمة اليمنية https://www.elyamnelaraby.com/485213/ قتلى وجرحى حوثيون بقصف للتحالف في مجزر بمأرب https://www.elyamnelaraby.com/485216/ الانتقالي يصدر قرارا بتعيين مديرا لمديرية الحبيلين بلحج https://www.elyamnelaraby.com/485229/ أحياء سكنية جنوب حيس جنوب الحديدة تتعرض للقصف الحوثي Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/485249/ “يا قلب هذي هي“ أغنية حضرمية يطلقها الفنان سعيد بريك https://www.elyamnelaraby.com/485250/ وفاة سبعة أشخاص بكورونا في إب خلال يوم واحد https://www.elyamnelaraby.com/485260 البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يدشن حزمة مشاريع تنموية في سقطرى https://www.elyamnelaraby.com/485278/ ‏الإرياني يتهم الميليشيات بإستدراج الكادر التربوي لمحارق الموت https://www.elyamnelaraby.com/485288

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