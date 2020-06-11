شكرا لقرائتكم خبر عن "بينها دولة عربية " الصحة العالمية تكشف عن ثلاث بؤر جديدة لانتشار فيروس كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت منظمة الصحة العالمية أن أفريقيا ستشهد زيادة مطردة بإصابات كورونا لحين التوصل إلى لقاح منوهة بضرورة فرض إجراءات قوية في بؤر الانتشار الحالية كجنوب أفريقيا والجزائر والكاميرون

وقالت “ماتشيديسو مويتي” المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا في بيان صحفي في جنيف، اليوم الخميس: “إلى أن نتوصل إلى لقاح فعال، أخشى أننا سنضطر على الأرجح للتعايش مع زيادة مطردة في المنطقة، وسيتعين التعامل مع بعض بؤر الانتشار في عدد من البلدان، كما هو الحال حاليا في جنوب أفريقيا والجزائر والكاميرون على سبيل المثال، وهو ما يتطلب فرض إجراءات قوية للغاية تتعلق بالصحة العامة والتباعد الاجتماعي”.

وتجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في القارة الإفريقية أمس الأربعاء عتبة الـ200 ألف حالة مؤكدة، بما في ذلك 5486 حالة وفاة.