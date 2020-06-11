تقرير حديث يكشف الخسائر المدنية في اليمن خلال 1900 يوم من العدوان

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



كشف تقرير حديث عن حجم الخسائر المدنية التي تعرضت لها اليمن، خلال 1900 يوم من العدوان والحصار المستمرين من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي على اليمن.

واشار التقرير الصادر عن مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية الى أن 42751 مدنيا قتلوا وجرحوا بنتائج القصف المباشر لقوات التحالف وعلى راسها الغارات الجوية التي ادت الى استشهاد 16672 شهيدا مدنيا، منهم 3742 طفلا، و2364 امرأة و10566 رجلا، وبلغ أرقام الجرحى من المدنيين 26079 جرحى ومعاقين، منهم 3992 طفلا و2742 امرأة و19345 رجل.

واوضح مركز عين الإنسانية أن العدوان استهدف بعملياته العسكرية الجوية والبرية والبحرية، مئات الالاف من المنشئات الخدمية، شكلت منازل المدنيين الرقم الأكبر بعدد 562687 منزل مدني، يليها 6632 حقلا زراعيا، 1085 مدرسة، 387 مستشفى ومرفق صحي، 175 منشاة جامعية وتعليمية عليا، 1355 مسجدا، 47 منشاة إعلامية، 242 موقع أثري، 361 منشاة سياحية و131 منشأة رياضية.

البنية التحتية:

ويورد التقرير حجم الاضرار التي لحقت بالبنية التحتية نتيجة العدوان، موضحاً أن المنشئات التي جرى استهدافها من قبل تحالف العدوان توزعت 15 مطارا، 16 ميناء، 300 محطة ومولد كهرباء، 525 شبكة ومحطة اتصال،2067 خزان وشبكة مياه ، 1951 مبنى حكومي، 3969 طريق وجسر،

المنشآت الاقتصادية:

في هذا الجانب يظهر التقرير أن العدوان يواصل استهداف القطاع الاقتصادي بعدد 390 مصنع متنوع، 10998 منشأة تجارية، 671 أسواق، 400 مزرعة دجاج، 869 مخازن غذاء، 388 محطة وقود ،6638 وسيلة نقل، 286 ناقلة وقود، 768 قافلة غذاء، 460 قوارب صيد.