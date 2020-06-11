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يزيد بن سلمان - شبوة - محافظ شبوة ينجو من محاولة اغتيال

نجا محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو من محاولة اغتيال امس.

وقال مصدر أمني ان المحافظ بن عديو نجا من محاولة اغتيال اثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبه.

واشار ان بن عديو كان عائدا من مقر المحافظة الى منزله حيث نجا من الانفجار.

ولفت بالقول ان الانفجار لم يصيب اي فرد من افراد موكبه بن عديو .

الجدير بالذكر أن المحافظ نجا من عدة اغتيالات في المحافظة.

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