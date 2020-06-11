شكرا لبحثكم عن خبر الصحة العالمية: حامل كورونا غير معدٍ إلا في حالة واحدة! والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - توصلت منظمة الصحة العالمية إلى نتيجة نهائية بأن حامل فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يعتبر غير معدٍ للآخرين إلا في حالة ظهور الأعراض لديه، وأهمها ارتفاع درجة حرارته.

وخلصت مدير وحدة الأمراض الناشئة والأمراض الحيوانية المنشأ بمنظمة الصحة الدولية ماريا فان كيركوف، خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة جنيف اليوم (الثلاثاء)، إلى أنه لا ينصح بفحص الأشخاص غير المصابين أو حجزهم بداعي الحجر.

وأشارت إلى أن المسح الوطني والحجر لغير المصاب بالأعراض أصبح عديم الجدوى لا يؤثر على التعامل مع المرض.

وأوضحت كيركوف أن الإستراتيجية الآن هي البحث عن الحالات التي ظهرت عليها الأعراض وليس عن حاملي المرض.

وأضافت أنه إذا ما استطعنا حصر الحالات ذات الأعراض وعزلها حسب الإجراءات المتبعة، سيكون لدينا سيطرة فعالة على المرض وستنخفض نسبة انتشار العدوى بشكل كبير.

وألمحت إلى أن ذلك جاء بناء على معلومات وحقائق بنيت من خلال دراسات أجرتها دول متقدمة عدة في المجال الطبي على شرائح عديدة من الحالات التي ظهرت عليها الأعراض.

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