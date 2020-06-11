شكرا لبحثكم عن خبر تجربة صينية للقاح كورونا تظهر نتائج مبشرة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن باحثون صينيون، الأربعاء، أن هناك نتائج مبشرة لتجرية للقاح ضد فيروس كورونا، يتم إجراؤها على الحيوانات. وذكرت وسائل إعلام صينية أن لقاحا محتملا في جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، أظهر نتائج إيجابية خلال تجربته على الحيوانات.

وقال باحثون إن اللقاح المحتمل أدى إلى إفراز أجسام مضادة في القرود ولم ينجم عنه مخاطر صحية.

وتجري تجربة اللقاح على البشر بمشاركة أكثر من 1000 شخص.

وأوضح الباحثون أن اللقاح أفرز أجساما مضادة يمكنها أن تمنع فيروس كورونا من إصابة خلايا في جسم القرود والجرذانوالخنازير والأرانب.

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