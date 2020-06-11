شكرا لبحثكم عن خبر طلبة من جامعة تعز يصنعون جهاز تنفس صناعي .. صورة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - فجر الأمل تكرم مجموعة من طلاب جامعة تعز قاموا بتصنيع محلي لجهاز تنفس صناعي..

في إطار برنامجها بتكريم المبدعين قامت مؤسسة فجر الأمل الخيرية للتنمية الإجتماعية ظهر اليوم بتكريم ستة من طلاب كلية الهندسة الصناعية بجامعة تعز وذلك لقيامهم بتصنيع محلي لجهاز تنفس صناعي وفق المواصفات البريطانية.

يأتي هذا الإنجاز في ظل إحتياج كبير لهذه الأجهزة بمشافي تعز التي تفتقر لهذه الأجهزة خاصة في ظل إنتشار وباء كورونا.

وفي إتصال هاتفي لوكيل اول محافظة تعزالدكتور عبدالقوي المخلافي هنأفيه الشباب على إنجازهم وشد على إيديهم مؤكدآ على إهتمام السلطة المحلية بمثل هكذا مبادرات

كماشكر فجر الأمل على تكريمها للشباب وريادتها في كثير من الأعمال الخيرية والتنموية والإجتماعية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طلبة من جامعة تعز يصنعون جهاز تنفس صناعي .. صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.