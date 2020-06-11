‏الإرياني يتهم الميليشيات بإستدراج الكادر التربوي لمحارق الموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الاعلام معمر الارياني "ان المليشيا الحوثية تواصل الزج باليمنيين في محارق الموت المفتوحة خدمة للمخطط التوسعي الايراني في المنطقة ومشروعها الانقلابي في اليمن".



وأضاف وزير الاعلام في تصريح صحفي"ان المليشيا الحوثية تستخدم في سبيل تحقيق ذلك كافة الأساليب من الضغط والإكراه والابتزاز والترهيب مستغلة الأوضاع الاقتصادية المتردية والظروف المعيشية الصعبة جراء الانقلاب ونهب المرتبات".

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واشار الارياني الى المذكرة الموجهة من مكتب التربية والتعليم بمحافظة ريمة الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية الى المدعو يحيى بدر الدين الحوثي والتي تكشف عن مصرع ستة من القيادات التربوية والمدرسين بالمحافظة وإصابة سبعة وفقدان آخرين في مواجهات مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمحافظة الجوف.

‏ولفت الى ان المعلومات التي تكشف عنها المذكرة تظهر جانبا من سياسات التجريف الذي تمارسه المليشيا الحوثية بحق الكادر الاداري للدولة في مناطق سيطرتها بمن فيهم العاملين في القطاع التعليمي عبر الزج بهم في محارق الموت وإحلال عناصر المليشيا الحوثية المؤدلجين بالافكار الايرانية المتطرفة والدخيلة.

واكد وزير الاعلام، أن الهدف من هذا المخطط الخبيث هو الاستيلاء على مفاصل العملية التعليمية في المديريات والمحافظات النائية، ومسخ هوية الاجيال القادمة وتحويلهم إلى قطعان مؤدلجة بثقافة الموت والكراهية والانقياد الكامل لنظام الملالي في ايران