اشتباكات بين قبليين ومليشيات الاصلاح في شبوة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – شبوة

لقي ما لا يقل عن شخص مصرعه واصيب اخرون، في اشتباكات مسلحة بين القبائل ومليشيات الاصلاح بمحافظة شبوة.

وقالت مصادر اعلامية جنوبية أن اشتباكات اندلعت، صباح اليوم الخميس، بين مسلحين قبليين، وقوات الأمن الموالية لحزب الإصلاح في مديرية جردان بمحافظة شبوة، اثر محاولة الاخيرة منع اجتماع دعت اليه عدة مكونات مجتمعية في المديرية للوقوف أمام الانتهاكات التي تمارسها قوات الأمن الخاصة بحق أبناء محافظة شبوة، والزج بالأطفال منهم في الحروب العبثية في محافظة أبين.

وأوضحت المصادر، أن القوات الأمنية الموالية لحزب الإصلاح والتي قدمت من شبوة تمركزت فور وصولها في سوق جردان، وبالقرب من القرون المطلة على السوق، ومداخل وادي جردان، ثم انسحبت بعدها إلى المجمع الحكومي، عقب اندلاع اشتباكات مع عدد من المسلحين.

وذكرت المصادر، أن القوات الأمنية اشتبكت مع عدد من المسلحين من أبناء مديرية جردان أثناء اقتحامها لسوق المديرية.

وأفادت، أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل أحد المجندين وإصابة أخر، نقلوا على الفر إلى مدينة عتق، كما قتل أحد المسلحين وأصيب أخر من أبناء قبيلة آل ضباب، خلال الاشتباكات مع القوات الاصلاحية.

ووفقاً للمصادر فإن عدداً من أبناء قبيلة آل ضباب أخرين من أبناء مديرية جردان توافدوا إلى منطقة شق بن ضباب، وقطعوا الطريق العام الذي يربط جردان، بمدينة عتق.