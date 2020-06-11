شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان// قصف خاطئ لـ “طيران التحالف” يتسبب بسقوط قتلى وجرحى في صفوف ”الجيش الوطني“ بمحافظة ”مأرب“ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الخميس ، ١١ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٠٠ مساءً (الخليج 365_متابعات)

أفاد مصدر عسكري بمقتل عشرات الضباط والجنود اليمنيين في قوات الجيش الوطني بقصف لطيران التحالف على أحد معسكرات الشرعية بمحافظة مأرب شرقي اليمن .

وقال مصدر محلي بمحافظة مأرب اليوم الخميس، أن طيران التحالف قصف بالخطأ معسكر ماس الاستراتيجي بمديرية الجدعان غربي مدينة مأرب بعدة غارات جوية .

وأكد المصدر بأن القصف الجوي الخاطئ لطيران التحالف تسبب بسقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الجيش الوطني بينهم ضباط ومجندين كانوا متمركزين بداخل المعسكر أثناء القصف .

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وأشارت المصادر إلى أن استهداف طيران التحالف لمعسكر ماس، جاء بعد ساعات قليلة من قيام طيران ذاته باستهداف تجمعات لقوات الجيش الوطني باربع غارات في تبة العصيدة شمال منطقة نجد العتيق، بين مديريتي صرواح والجدعان.

ولم يصدر أي تعليق من قوات التحالف أو وزارة الدفاع اليمنية عن القصف الخاطئ حتى اللحظة .

قصف خاطئ لطيران التحالف يتسبب بسقوط

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس / آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة “الحوثي ” في يناير / كانون الثاني من العام ذاته.