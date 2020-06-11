شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران السعودي : يصدر بيان .. يخص العالقين .. ويكشف حقيقة عودة الرحلات الجوية الدولية .. لهذة الدول العربية ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الطيران السعودي : يصدر بيان .. يخص العالقين .. ويكشف حقيقة عودة الرحلات الجوية الدولية .. لهذة الدول العربية !

كشفت مصادر محلية لشركة الخطوط الجوية السعودية KSA, الواقع مقرها في الرياض عن نفيها للخبر الذي تداولته, بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول عودة العالقين وعودة الطيران الدولي في السعودية.

وقال المصدر في تصريح خاص له لصحيفة ـ اب برس ـ الالكتروني ان الشركة سمحت بعودة الطيران المحلي فقط وليس الطيران الدولي كما قالت صرحة الهيئة العامة للطيران المدني السعودي في خبر سابق لها على موقع العربية نت.

خبر عودة الطيران المحلي في السعودية



أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عن صدور الموافقة على استئناف الرحلات الجوية الداخلية ابتداءً من يوم الأحد 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020م، وذلك عبر الناقلات الجوية الوطنية، وذلك بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية بشأن عودة بعض الأنشطة الحيوية للعمل وفق الضوابط والتدابير الاحترازية الصحية المتخذة .

جديد اب برس

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وتوضح الهيئة العامة للطيران المدني أنها أكملت استعداداتها التشغيلية لرفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي، وذلك لضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين عبر المطارات السعودية، مع اتخاذها الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة كافة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات، كما ستعمل بالتنسيق مع المطارات والناقلات الجوية والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني لتلبية الطلب في السوق المحلي.

وفي هذا السياق طيران الاماراتية يسمح بالسفر إلى 12 دولة

سمح موقع شركة طيران الإمارات بحجز رحلات سفر منتظمة إلى 16 وجهة في 12 دولة عربية اعتباراً من أول شهر يوليو المقبل.

ولا يعني السماح بالحجز عبر الموقع الإلكتروني لشركات الطيران إمكانية السفر فعليا، حيث تخضع عملية تسيير هذه الرحلات إلى موافقة سلطات الطيران المدني في كل من الإمارات والدول التي ستستقبل هذه الرحلات.

وعادة ما تكون عملية السماح بالحجز عملية آلية من السيستم، وبالتالي فتظل عملية تسيير الرحلات خاضعة لموافقة السلطات المختصة.

وأظهرت حجوزات الناقلة عبر موقعها الإلكتروني، توفير رحلات منتظمة، إلى كل من مصر، السعودية، الكويت، سلطنة عُمان، البحرين، العراق، تونس، المغرب، الجزائر، لبنان، الأردن، والسودان.