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عدن - ياسمين التهامي - بينهم مقيمين يمنيين .. الأمن السعودي يكشف عن عصابة من المقيمين متورطة في تزوير تقارير طبية حول كورونا .. تفاصل حديثة !

في زمن كورونا وفي ظل الاوضاع التي يعيشها السعوديين والمقيمين خاصة والعالم عامة، تحدث جرائم عدة أما لدافع الخروج من هذا الوباء او لمأربا أخرى، وفي هذا التقرير ننشر ما يحصل من جرائم في السعودية، اعلن المتحدث الإعلامي للشرطة مدينة نجران الرائد عبدالله العشوي اليوم ، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مقيمين اثنين من الجنسية اليمنية. جديد اب برس Advertisements وكشف المتحدث باسم شرطة نجران، إن المتهمين قاما باستخدام تقارير طبية مزورة عن خلوهما من فايروس كورونا كوفيد 19، وباستكمال إجراءات التحقيق معهما أقرا بذلك. وأوضح الامن أن من زور التقارير بمقابل مادي هو (مواطن في العقد الثالث من العمر)، وجرى القبض عليه لاحقاً ، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم جميعاً إلى النيابة العامة.

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