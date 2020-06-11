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عدن - ياسمين التهامي - بيان عاجل لقوات الشرعية حول اخر التطورات في معركة ابين

نفت القوات الحكومية أي سيطرة للقوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي على وادي سلا في محافظة أبين. وذكر بيان للقوات الحكومية أن خسائر فادحة تكبدتها قوات المجلس الانتقالي في ثاني محاولة تقدم فاشلة صوب منطقة وادي سلا. جديد اب برس Advertisements وأضاف أن قوات الانتقالي تكبدت خسائر فادحة اثر محاولة تقدم فاشلة يوم الاربعاء. البيان أشار إلى أن القوات الحكومية غنمت اغتنام 3دبابات و6اطقم ومدفعين خلال هذه المواجهات

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