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عدن - ياسمين التهامي - 20 ألف ريال مقابل كل رأس.. تجنيد حوثي لأطفال أرياف هذة المحافظة الشمالية !

كشفت مصادر محلية في حيس عن قيام مليشيات الحوثي بواسطة مشرفين لها، أبو فارس عريك وأبو فضل جعاشي، باستقطاب الأطفال من أبناء منطقة المحجر ومنطقة وحاضية جنوب حيس، وتجنيدهم.

وتستمر مليشيات الحوثي في تجنيد وعسكرة أطفال وصغار سن في كل مناطق مديريات وأرياف الحديدة والزج بهم إلى خطوط المواجهة وجبهات القتال.

جديد اب برس

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ووفقاً للمصادر، يدفع المشرفان الحوثيان مبلغ عشرين ألف ريال مقابل تجنيد كل طفل، في استغلال رخيص للفقر وتردي أوضاع المعيشة للأسر في تلك المناطق النائية من حيس وتحت الحصار والتنكيل اليومي من قبل المليشيات الحوثية.

وأضافت المصادر إن المليشيات تقوم بنقل الأطفال على دفعات، بعد إخضاعهم لدورات ثقافية مكثفة للغسل الفكري والحشو بالأفكار الفاسدة للحوثيين، إلى معسكرات تابعة لها تمهيداً للزج بهم في محارق الساحل الغربي.

خلال ذلك تستمر عمليات التجنيد في أرياف وقرى مديرية زبيد، حيث تم الدفع بالعشرات تباعاً من أبناء المديرية إلى جبهات حيس والتحيتا والجبلية.